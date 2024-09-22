«Болонья» обыграла «Монцу» в гостевом матче 5-го тура Серии А
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Завершился матч 5-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Монца» и «Болонья». Игра прошла на стадионе «Ю-Пауэр» в городе Монца (Италия). В качестве главного арбитра выступил Давиде Масса. Гости одержали победу — 2:1.
Италия — Серия А . 5-й тур
22 сентября 2024, воскресенье. 16:00 МСК
Монца
Монца
Окончен
1 : 2
Болонья
Болонья
0:1 Урбаньски – 24' 1:1 Джурич – 43' 1:2 Кастро – 80'
На 23-й минуте счёт открыл полузащитник «Болоньи» Кацпер Урбаньски. На 43-й минуте нападающий хозяев Милан Джурич сравнял счёт в игре. На 80-й минуте забил форвард «Болоньи» Сантьяго Кастро и принёс своей команде победу во встрече — 2:1.
После этого матча в активе «Болоньи» стало шесть очков, команда поднялась на 11-ю строчку в таблице. «Монца» с тремя очками идёт 18-й.
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