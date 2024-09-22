«Спартак» упустил победу над «Динамо» в московском дерби в рамках 9-го тура РПЛ

Завершился матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московские «Спартак» и «Динамо». Игра проводилась на стадионе «Лукойл Арена». В качестве главного арбитра выступил Сергей Иванов. Стартовый свисток судьи прозвучал в 16:30 мск. Встреча закончилась со счётом 2:2.

В составе красно-белых забили Манфред Угальде и Эсекьель Барко. У бело-голубых дубль в свой актив записал Константин Тюкавин.

Отметим, что игрок динамовцев Эль-Мехди Маухуб получил два «горчичника» за три минуты (72-я и 75-я) и был удалён с поля.

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 16 очков за девять матчей. «Динамо» заработало 17 очков и располагается на четвёртой строчке.