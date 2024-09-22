«Манчестер Сити» — «Арсенал»: стартовые составы команд на матч АПЛ

Сегодня, 22 сентября, состоится матч 5-го тура английской Премьер-Лиги между командами «Манчестер Сити» и «Арсенал». Встреча пройдёт на стадионе «Этихад (Сити оф Манчестер)» в Манчестере. Игру будет обслуживать бригада арбитров во главе с Майклом Оливером. Стартовый свисток судьи прозвучит в 18:30 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Команды огласили стартовые составы.
«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уолкер, Аканджи, Диаш, Гвардиол, Родриго, Гюндоган, Силва, Савиньо, Доку, Холанд.
«Арсенал»: Райя, Тимбер, Салиба, Магальянс, Калафьори, Парти, Райс, Хаверц, Сака, Мартинелли, Троссард.
В данный момент «Манчестер Сити» находится на второй строчке турнирной таблицы чемпионата Англии по футболу, набрав 12 очков в четырёх матчах. «Арсенал» располагается на пятом месте с 10 очками после аналогичного количества встреч.
- 22 сентября 2024
-
19:48
-
19:47
-
19:46
-
19:41
-
19:40
-
19:37
-
19:36
-
19:36
-
19:34
-
19:33
-
19:31
-
19:28
-
19:27
-
19:27
-
19:25
-
19:23
-
19:21
-
19:21
-
19:18
-
19:17
-
19:14
-
19:13
-
19:09
-
19:07
-
19:07
-
19:03
-
19:00
-
18:59
-
18:55
-
18:47
-
18:44
-
18:42
-
18:42
-
18:38
-
18:36