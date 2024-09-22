«Манчестер Сити» — «Арсенал»: стартовые составы команд на матч АПЛ

Сегодня, 22 сентября, состоится матч 5-го тура английской Премьер-Лиги между командами «Манчестер Сити» и «Арсенал». Встреча пройдёт на стадионе «Этихад (Сити оф Манчестер)» в Манчестере. Игру будет обслуживать бригада арбитров во главе с Майклом Оливером. Стартовый свисток судьи прозвучит в 18:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Команды огласили стартовые составы.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уолкер, Аканджи, Диаш, Гвардиол, Родриго, Гюндоган, Силва, Савиньо, Доку, Холанд.

«Арсенал»: Райя, Тимбер, Салиба, Магальянс, Калафьори, Парти, Райс, Хаверц, Сака, Мартинелли, Троссард.

В данный момент «Манчестер Сити» находится на второй строчке турнирной таблицы чемпионата Англии по футболу, набрав 12 очков в четырёх матчах. «Арсенал» располагается на пятом месте с 10 очками после аналогичного количества встреч.