«Байер» вырвал победу на 90+3-й минуте в результативном матче с «Вольфсбургом»

Завершился матч 4-го тура Бундеслиги, в котором встречались «Байер» и «Вольфсбург». Игра проходила на стадионе «БайАрена» в Леверкузене (Германия). В качестве главного арбитра встречи выступил Саша Штегеман. «Байер» одержал победу в матче со счётом 4:3.

На пятой минуте мяч в свои ворота отправил защитник «Байера» Норди Мукиэле. На 14-й минуте сравнял счёт полузащитник «Байера» Флориан Вирц с передачи Гранита Джаки. На 32-й минуте «Байер» вышел вперёд: отличился защитник Жонатан Та. На 37-й минуте забил защитник «Вольфсбурга» Себастиан Борнау. На 45+1-й минуте отметился голом игрок «Вольфсбурга» Маттиас Сванберг.

Во втором тайме «Байер» смог переломить ход встречи. На 48-й минуте забил защитник «Байера» Пьеро Инкапье, а на 90+3-й минуте матча победу «Байеру» принёс точный удар нападающего Виктора Бонифасе.

После этой победы у «Байера» девять очков. Команда идёт на втором месте в турнирной таблице Бундеслиги. «Вольфсбург» идёт 13-м с тремя очками.