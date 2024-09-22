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«Байер» вырвал победу на 90+3-й минуте в результативном матче с «Вольфсбургом»

«Байер» вырвал победу на 90+3-й минуте в результативном матче с «Вольфсбургом»
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Завершился матч 4-го тура Бундеслиги, в котором встречались «Байер» и «Вольфсбург». Игра проходила на стадионе «БайАрена» в Леверкузене (Германия). В качестве главного арбитра встречи выступил Саша Штегеман. «Байер» одержал победу в матче со счётом 4:3.

Германия — Бундеслига . 4-й тур
22 сентября 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Байер
Леверкузен
Окончен
4 : 3
Вольфсбург
Вольфсбург
0:1 Мукиэле – 5'     1:1 Вирц – 14'     2:1 Та – 32'     2:2 Борнау – 37'     2:3 Сванберг – 45+1'     3:3 Инкапье – 48'     4:3 Бонифасе – 90+3'    
Удаления: нет / Герардт – 88'

На пятой минуте мяч в свои ворота отправил защитник «Байера» Норди Мукиэле. На 14-й минуте сравнял счёт полузащитник «Байера» Флориан Вирц с передачи Гранита Джаки. На 32-й минуте «Байер» вышел вперёд: отличился защитник Жонатан Та. На 37-й минуте забил защитник «Вольфсбурга» Себастиан Борнау. На 45+1-й минуте отметился голом игрок «Вольфсбурга» Маттиас Сванберг.

Во втором тайме «Байер» смог переломить ход встречи. На 48-й минуте забил защитник «Байера» Пьеро Инкапье, а на 90+3-й минуте матча победу «Байеру» принёс точный удар нападающего Виктора Бонифасе.

После этой победы у «Байера» девять очков. Команда идёт на втором месте в турнирной таблице Бундеслиги. «Вольфсбург» идёт 13-м с тремя очками.

Турнирная таблица Бундеслиги
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