Матч «Спартак» — «Динамо» Москва посетили 26 294 зрителя
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Игру 9-го тура РПЛ между московскими «Спартаком» и «Динамо» посетили 26 294 зрителя. На момент написания новости счёт в матче — 2:2.
МИР Российская Премьер-лига . 9-й тур
22 сентября 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 2
Динамо М
Москва
0:1 Тюкавин – 3' 1:1 Угальде – 7' 2:1 Барко – 23' 2:2 Тюкавин – 90+5'
Удаления: нет / Маухуб – 74'
На третьей минуте счёт нападающий бело-голубых Константин Тюкавин. На седьмой минуте форвард «Спартака» Манфред Угальде сравнял счёт во встрече. На 23-й минуте атакующий полузащитник красно-белых Эсекьель Барко вывел свою команду вперёд, реализовав 11-метровый удар. На 90+5-й минуте забил нападающий «Динамо» Константин Тюкавин.
В первом круге минувшего сезона РПЛ красно-белые обыграли бело-голубых со счётом 1:0. Во втором круге «Спартак» победил «Динамо» со счётом 2:1.
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