Матч «Спартак» — «Динамо» Москва посетили 26 294 зрителя

Игру 9-го тура РПЛ между московскими «Спартаком» и «Динамо» посетили 26 294 зрителя. На момент написания новости счёт в матче — 2:2.

На третьей минуте счёт нападающий бело-голубых Константин Тюкавин. На седьмой минуте форвард «Спартака» Манфред Угальде сравнял счёт во встрече. На 23-й минуте атакующий полузащитник красно-белых Эсекьель Барко вывел свою команду вперёд, реализовав 11-метровый удар. На 90+5-й минуте забил нападающий «Динамо» Константин Тюкавин.

В первом круге минувшего сезона РПЛ красно-белые обыграли бело-голубых со счётом 1:0. Во втором круге «Спартак» победил «Динамо» со счётом 2:1.