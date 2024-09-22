Арбитр Федотов: удалять футболиста «Динамо» в матче со «Спартаком» было не за что

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов прокомментировал удаление игрока московского «Динамо» Эль-Мехди Маухуба в матче 9-го тура чемпионата России со «Спартаком».

«Контакт вверху был, рука игрока «Спартака» лежала на спине у футболиста «Динамо». Но игрок «Динамо» хватается за ногу, показывая, что ему больно в ногах. В таком матче и при всех решениях, что были вынесены Ивановым, — для меня это не вторая жёлтая за симуляцию. Симуляция должна быть открытой и откровенной, например, если контакта не было, а игрок начал исполнять. Здесь же другая ситуация — была рука на спине, движение этой рукой вперёд — никто там не нырял. Для Иванова движение рукой игрока «Спартака» — не фол, это приемлемо, но контакт же был. Значит, и симуляции тут нет. Так что удалять футболиста «Динамо» было не за что», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.