«Манчестер Сити» — «Арсенал»: Холанд открыл счёт в матче на девятой минуте

В эти минуты идёт матч 5-го тура английской Премьер-Лиги между командами «Манчестер Сити» и «Арсенал». Игра проходит на стадионе «Этихад (Сити оф Манчестер)» в Манчестере. Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Майклом Оливером. На момент написания новости счёт в матче — 1:0 в пользу хозяев.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На девятой минуте забил нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд.

В данный момент «Манчестер Сити» находится на второй строчке турнирной таблицы чемпионата Англии по футболу, набрав 12 очков в четырёх матчах. «Арсенал» располагается на пятом месте с 10 очками после аналогичного количества встреч.