«Спартак» продлил беспроигрышную серию в РПЛ до восьми матчей

«Спартак» сыграл вничью с московским «Динамо» со счётом 2:2 в матче 9-го тура РПЛ. Таким образом, «Спартак» не проигрывает в РПЛ на протяжении восьми матчей.

В предыдущих семи играх «Спартак» победил четыре раза и три раза сыграл вничью.

В составе красно-белых забили Манфред Угальде и Эсекьель Барко. У бело-голубых дубль в свой актив записал Константин Тюкавин. Отметим, что игрок динамовцев Эль-Мехди Маухуб получил два «горчичника» за три минуты (72-я и 75-я) и был удалён с поля.

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 16 очков за девять матчей. «Динамо» заработало 17 очков и располагается на четвёртой строчке.