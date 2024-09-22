Гильермо Абаскаль посетил матч 9-го тура РПЛ между «Спартаком» с «Динамо»

Бывший главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль посетил матч красно-белых с московским «Динамо» (2:2) в рамках 9-го тура Российской Премьер-Лиги.

Только что завершился матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московские «Спартак» и «Динамо». Игра проводилась на стадионе «Лукойл Арена». В качестве главного арбитра выступил Сергей Иванов. Стартовый свисток судьи прозвучал в 16:30 мск. Встреча закончилась со счётом 2:2.

Напомним, 35-летний специалист возглавлял красно-белых с июня 2022 по апрель 2024 года. За этот период под его руководством московский клуб провёл 74 матча во всех турнирах, в которых 36 раз одержал победу, 15 раз сыграл вничью и 23 раза потерпел поражение.