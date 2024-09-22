«Манчестер Сити» — «Арсенал»: Калафьори сравнял счёт на 22-й минуте
Поделиться
В эти минуты идёт матч 5-го тура английской Премьер-Лиги между командами «Манчестер Сити» и «Арсенал». Игра проходит на стадионе «Этихад (Сити оф Манчестер)» в Манчестере. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Майклом Оливером. На момент написания новости счёт в матче — 1:1.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию.
Англия — Премьер-лига . 5-й тур
22 сентября 2024, воскресенье. 18:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
2-й тайм
1 : 2
Арсенал
Лондон
1:0 Холанд – 9' 1:1 Калафьори – 22' 1:2 Магальянс – 45+1'
Удаления: нет / Троссард – 45+8'
На 22-й минуте счёт в матче сравнял защитник «Арсенала» Риккардо Калафьори.
Ранее, на девятой минуте, счёт в матче открыл нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд.
В данный момент «Манчестер Сити» находится на второй строчке турнирной таблицы чемпионата Англии по футболу, набрав 12 очков в четырёх матчах. «Арсенал» располагается на пятом месте с 10 очками после аналогичного количества встреч.
Комментарии
- 22 сентября 2024
-
19:48
-
19:47
-
19:46
-
19:41
-
19:40
-
19:37
-
19:36
-
19:36
-
19:34
-
19:33
-
19:31
-
19:28
-
19:27
-
19:27
-
19:25
-
19:23
-
19:21
-
19:21
-
19:18
-
19:17
-
19:14
-
19:13
-
19:09
-
19:07
-
19:07
-
19:03
-
19:00
-
18:59
-
18:55
-
18:47
-
18:44
-
18:42
-
18:42
-
18:38
-
18:36