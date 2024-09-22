«Манчестер Сити» — «Арсенал»: Калафьори сравнял счёт на 22-й минуте

В эти минуты идёт матч 5-го тура английской Премьер-Лиги между командами «Манчестер Сити» и «Арсенал». Игра проходит на стадионе «Этихад (Сити оф Манчестер)» в Манчестере. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Майклом Оливером. На момент написания новости счёт в матче — 1:1.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию.

На 22-й минуте счёт в матче сравнял защитник «Арсенала» Риккардо Калафьори.

Ранее, на девятой минуте, счёт в матче открыл нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд.

В данный момент «Манчестер Сити» находится на второй строчке турнирной таблицы чемпионата Англии по футболу, набрав 12 очков в четырёх матчах. «Арсенал» располагается на пятом месте с 10 очками после аналогичного количества встреч.