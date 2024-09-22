Эрлинг Холанд забил 100-й гол в составе «Манчестер Сити»

Норвежский нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд отличился в матче 5-го тура АПЛ с «Арсеналом». Таким образом, Холанд забил 100 голов в составе «горожан». На момент написания новости счёт в игре — 1:1. «Чемпионат» проводит текстовую трансляцию встречи.

Для достижения этой отметки Эрлингу Холанду понадобилось 105 матчей.

Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 180 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года. В нынешнем сезоне Холанд сыграл семь матчей во всех соревнованиях, в которых забил 10 голов. До «Манчестер Сити» игрок выступал в «Боруссии» Д.