Эрлинг Холанд забил 100-й гол в составе «Манчестер Сити»
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Норвежский нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд отличился в матче 5-го тура АПЛ с «Арсеналом». Таким образом, Холанд забил 100 голов в составе «горожан». На момент написания новости счёт в игре — 1:1. «Чемпионат» проводит текстовую трансляцию встречи.
Англия — Премьер-лига . 5-й тур
22 сентября 2024, воскресенье. 18:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
2-й тайм
1 : 2
Арсенал
Лондон
1:0 Холанд – 9' 1:1 Калафьори – 22' 1:2 Магальянс – 45+1'
Удаления: нет / Троссард – 45+8'
Для достижения этой отметки Эрлингу Холанду понадобилось 105 матчей.
Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 180 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года. В нынешнем сезоне Холанд сыграл семь матчей во всех соревнованиях, в которых забил 10 голов. До «Манчестер Сити» игрок выступал в «Боруссии» Д.
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