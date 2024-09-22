«Динамо» не побеждает «Спартак» в гостях с мая 2018 года

Московское «Динамо» не побеждает столичный «Спартак» в гостевых матчах с мая 2018 года.

Сегодня, 22 сентября, завершился матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московские «Спартак» и «Динамо». Игра проводилась на стадионе «Лукойл Арена». В качестве главного арбитра выступил Сергей Иванов. Стартовый свисток судьи прозвучал в 16:30 по московскому времени. Встреча закончилась со счётом 2:2.

Напомним, «Спартак» сейчас занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 16 очков за девять матчей. «Динамо» заработало 17 очков и располагается на четвёртой строчке.