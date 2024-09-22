«Блэкаут — у меня нет ответа, что случилось». Станкович — о ничьей «Спартака» с «Динамо»

Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович прокомментировал результат матча с московским «Динамо» в рамках 9-го тура Российской Премьер-Лиги (2:2).

«Сам себе задаю вопрос, что случилось в концовке. До 90-й минуты было всё так, как мы и задумывали. Нам нужно найти ответ на этот вопрос. Жаль, что упустили победу, потому что это дерби. Мы контролировали ход игры. Но в итоге этот блэкаут — мы могли и проиграть в концовке», — передаёт слова Станковича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 16 очков за девять матчей. «Динамо» заработало 17 очков и располагается на четвёртой строчке.