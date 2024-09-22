Кечинов — об ошибках Литвинова и Денисова: это какой-то детский сад! Так нельзя играть!

Бывший игрок «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал ничью красно-белых с московским «Динамо» (2:2) в матче 9-го тура РПЛ.

«Для «Спартака» очень обидная ничья с «Динамо». Красно-белые начали плохо, пропустив быстрый мяч, но потом без паники и суеты забили два гола и неплохо играли. К концу встречи «Спартак» остался в большинстве, и такие матчи нужно спокойно доводить до победы.

Но произошли детские ошибки Денисова и Литвинова при пропущенном голе. Тюкавин принимал мяч практически во вратарской площади, а оба футболиста спокойно дали ему развернуться и забить мяч. Это какой-то детский сад! Так нельзя играть! Перед «Спартаком» ставится задача бороться за чемпионство, поэтому непозволительно допускать такие детские ошибки. Понятное дело, Тюкавин во втором голе проявил мастерство и уверенность. Но нормальный защитник не даст развернуть себя в штрафной площади, тем более что Денисов и Литвинов стояли рядом», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.