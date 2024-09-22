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Глава РПЛ Алаев: от дерби «Спартак» — «Динамо» ожидал большего

Глава РПЛ Алаев: от дерби «Спартак» — «Динамо» ожидал большего
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Глава Российской Премьер-Лиги Александр Алаев прокомментировал ничейный результат в матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги между московскими «Спартаком» и «Динамо». Игра завершилась со счётом 2:2.

МИР Российская Премьер-лига . 9-й тур
22 сентября 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 2
Динамо М
Москва
0:1 Тюкавин – 3'     1:1 Угальде – 7'     2:1 Барко – 23'     2:2 Тюкавин – 90+5'    
Удаления: нет / Маухуб – 74'

«Не буду сравнивать дерби «Спартак» — «Динамо» с матчем «Зенит» — «Спартак». В последнее время бывают скучные встречи, и после первого тайма этого матча ожидал большего, но второй тайм не оправдал ожиданий. Была тяжёлая игра, и после удаления думал, что интрига пропала. Но динамовцы молодцы. Хотел бы отметить Костю Тюкавина, как он исполнил. При этом «Динамо» в конце могло вырвать победу. Приятно, что на матче присутствовало 26 тыс. болельщиков — была хорошая атмосфера, хороший матч. А по качеству игры пускай говорят эксперты. Мне понравилась эта встреча», — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

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