Станкович: сегодня «Спартак» играл за Маркиньоса

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович прокомментировал события матча 9-го тура РПЛ с московским «Динамо» (2:2), а также высказался о ситуации с игроком своей команды Маркиньосом. Накануне стало известно о смерти отца Маркиньоса.

«За все замены беру ответственность на себя. По травме Медины информации у меня нет, но надеюсь, что он избежал серьёзного повреждения. Особенно с учётом трагедии, которая произошла в семье Маркиньоса. Сегодня мы играли за него», — передаёт слова Станковича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 16 очков за девять матчей. «Динамо» заработало 17 очков и располагается на четвёртой строчке.