Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Нижний Новгород — Локомотив. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Станкович: сегодня «Спартак» играл за Маркиньоса

Станкович: сегодня «Спартак» играл за Маркиньоса
Комментарии

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович прокомментировал события матча 9-го тура РПЛ с московским «Динамо» (2:2), а также высказался о ситуации с игроком своей команды Маркиньосом. Накануне стало известно о смерти отца Маркиньоса.

МИР Российская Премьер-лига . 9-й тур
22 сентября 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 2
Динамо М
Москва
0:1 Тюкавин – 3'     1:1 Угальде – 7'     2:1 Барко – 23'     2:2 Тюкавин – 90+5'    
Удаления: нет / Маухуб – 74'

«За все замены беру ответственность на себя. По травме Медины информации у меня нет, но надеюсь, что он избежал серьёзного повреждения. Особенно с учётом трагедии, которая произошла в семье Маркиньоса. Сегодня мы играли за него», — передаёт слова Станковича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 16 очков за девять матчей. «Динамо» заработало 17 очков и располагается на четвёртой строчке.

Материалы по теме
Фото
Игроки «Спартака» поддержали Маркиньоса, показав его футболку после гола в ворота «Динамо»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android