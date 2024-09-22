Станкович: сегодня «Спартак» играл за Маркиньоса
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Главный тренер «Спартака» Деян Станкович прокомментировал события матча 9-го тура РПЛ с московским «Динамо» (2:2), а также высказался о ситуации с игроком своей команды Маркиньосом. Накануне стало известно о смерти отца Маркиньоса.
МИР Российская Премьер-лига . 9-й тур
22 сентября 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 2
Динамо М
Москва
0:1 Тюкавин – 3' 1:1 Угальде – 7' 2:1 Барко – 23' 2:2 Тюкавин – 90+5'
Удаления: нет / Маухуб – 74'
«За все замены беру ответственность на себя. По травме Медины информации у меня нет, но надеюсь, что он избежал серьёзного повреждения. Особенно с учётом трагедии, которая произошла в семье Маркиньоса. Сегодня мы играли за него», — передаёт слова Станковича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 16 очков за девять матчей. «Динамо» заработало 17 очков и располагается на четвёртой строчке.
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