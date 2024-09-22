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Марцел Личка прокомментировал ничью «Динамо» со «Спартаком»

Марцел Личка прокомментировал ничью «Динамо» со «Спартаком»
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Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка прокомментировал результат выездного матча со «Спартаком» в рамках 9-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча завершилась со счётом — 2:2.

МИР Российская Премьер-лига . 9-й тур
22 сентября 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 2
Динамо М
Москва
0:1 Тюкавин – 3'     1:1 Угальде – 7'     2:1 Барко – 23'     2:2 Тюкавин – 90+5'    
Удаления: нет / Маухуб – 74'

«Для нас хороший результат — только победа. В первом тайме мне не нравилась игра в середине поля. Здорово выходили в атаку, но не хватало последнего паса. В перерыве постарались поправить эти недочёты, во втором тайме была равная игра.

Случился момент с красной карточкой, который эмоционально нам помог. Мы начали играть 4-4-1, но хотелось искать ничью. Проиграли бы 1:3, не было бы разницы. Поэтому я сделал замены, появились хорошие пасы между линиями, мы играли 4-3-2», — передаёт слова Лички корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

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