Марцел Личка прокомментировал ничью «Динамо» со «Спартаком»

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка прокомментировал результат выездного матча со «Спартаком» в рамках 9-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча завершилась со счётом — 2:2.

«Для нас хороший результат — только победа. В первом тайме мне не нравилась игра в середине поля. Здорово выходили в атаку, но не хватало последнего паса. В перерыве постарались поправить эти недочёты, во втором тайме была равная игра.

Случился момент с красной карточкой, который эмоционально нам помог. Мы начали играть 4-4-1, но хотелось искать ничью. Проиграли бы 1:3, не было бы разницы. Поэтому я сделал замены, появились хорошие пасы между линиями, мы играли 4-3-2», — передаёт слова Лички корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.