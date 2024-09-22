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Личка: Маухуб получает жёлтую за симуляцию. Бонгонда летает как самолёт — ничего

Личка: Маухуб получает жёлтую за симуляцию. Бонгонда летает как самолёт — ничего
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Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка высказался о судействе в матче 9-го тура РПЛ со «Спартаком» (2:2).

МИР Российская Премьер-лига . 9-й тур
22 сентября 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 2
Динамо М
Москва
0:1 Тюкавин – 3'     1:1 Угальде – 7'     2:1 Барко – 23'     2:2 Тюкавин – 90+5'    
Удаления: нет / Маухуб – 74'

«Я всегда с уважением отношусь к судьям, все делают ошибки. Но… есть большой вопрос. Я согласен с первой жёлтой карточкой — нет вопросов.

Если он увидел симуляцию и показал жёлтую карточку — хорошо. Но почему, когда Бонгонда в конце первого тайма летает так, будто самолёт садится, реакции ноль? Просто ничего. Надо быть последовательным. Такие решения ломают игру — особенно дерби. Надо быть последовательным. Нет вопросов к судьям, но такое…» – передаёт слова Лички корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

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