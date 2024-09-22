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Президент РПЛ Алаев рассказал о системе распределения доходов между клубами

Президент РПЛ Алаев рассказал о системе распределения доходов между клубами
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Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев рассказал о системе распределения доходов между клубами.

«Я заметил положительную динамику с первого тура. Очень благодарен медиаслужбам всех клубов. Мы видим количество разнообразного контента. Это замечательно. Будем дальше продвигать эту систему. Сейчас всё отслеживаем, несмотря на сложности. Эта система не идеальная, но абсолютно рабочая.

— Кажется, «Зенит» не очень вовлечён.
— «Зенит» очень много делает для лиги. Не буду сейчас оценивать с точки зрения контента кто больше, кто меньше. Факт, что в эту работу включились абсолютно все», — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик

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