Алаев: «Химки» нарушают регламент? Если руководителей устраивает число игроков, то окей

Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев высказался о количестве игроков в заявке на сезон РПЛ у «Химок». «Химки» заявили 46 футболистов.

«Химки» нарушают какой-то регламент? Если это устраивает руководителей клуба, тренера, то окей. Для меня главное, чтобы не нарушался регламент. А чтобы давать оценки, много или мало футболистов, я в свой жизни ни одной практики как тренер не провёл. Мне кажется, много, но, наверное, они там сами разобрались», — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

На данный момент «Химки» имеют в своём активе семь очков. Подопечные Франка Артиги располагаются на 14-м месте в турнирной таблице чемпионата.