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«Такое бывает». Хавбек «Спартака» Зобнин — об упущенной победе над «Динамо»

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин прокомментировал ничейный результат в матче 9-го тура РПЛ с московским «Динамо» (2:2).

«Такое бывает. «Динамо» — хорошая команда с исполнителями. Они почувствовали уверенность. Могли ещё пропустить», — передаёт слова Зобнина корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Сегодня матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московские «Спартак» и «Динамо». Игра проводилась на стадионе «Лукойл Арена». В качестве главного арбитра выступил Сергей Иванов. Стартовый свисток судьи прозвучал в 16:30 мск. Встреча закончилась со счётом 2:2.

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 16 очков за девять матчей. «Динамо» заработало 17 очков и располагается на четвёртой строчке.