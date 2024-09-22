Глава РПЛ Алаев — об отношениях с Мажичем: я всё сказал год назад, повторяться не хочу

Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев прокомментировал свои отношения с главой департамента судейства и инспектирования РФС Милорадом Мажичем.

«Если я буду выносить свои взаимоотношения с Мажичем… Я не хочу. Всё уже сказал год назад и не хочу повторяться. Правильнее было бы год назад провести эту встречу, со всеми пообщаться и определить, как будем работать. Год прошёл, и встреча прошла. Я не общаюсь, но не я же отказываюсь от общения — человек выбрал такой вектор взаимоотношений. Когда-то это давало результат, но сейчас всё поменялось. Вряд ли многое изменится, если мы начнём общаться. Но мы будем подсказывать и давать свои предложения», — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.