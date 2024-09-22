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Президент РПЛ Алаев оценил публикации Карпина в адрес ЭСК РФС

Президент РПЛ Алаев оценил публикации Карпина в адрес ЭСК РФС
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Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев прокомментировал публикации главного тренера сборной России Валерия Карпина, касающиеся решений Экспертно-судейской комиссии РФС.

«Валерий Георгьевич высказал своё мнение о том, что связано с его командой. Я за публичность. Мне кажется, он очень корректно, где-то с юмором оценил, никого не оскорбил, не надавил. Создал дополнительный повод обсуждать лигу вне игровых дней. Я ничего страшного не вижу», — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Ранее ЭСК РФС сообщила, что судья Василий Казарцев правильно отменил пенальти в ворота команды «Краснодар» после вмешательства VAR и просмотра монитора на 12-й минуте матча.

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