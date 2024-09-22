Глава РПЛ Алаев: не сказал бы, что все клубы удовлетворены встречей с Мажичем

Глава РПЛ Александр Алаев считает, что не все клубы были удовлетворены после встречи с главой департамента судейства и инспектирования РФС Милорадом Мажичем.

«Я не общался с Мажичем. То, что говорил год назад, — остаётся при мне. Хорошо, что состоялась встреча судей с клубами. Диалог — это лучше, чем его отсутствие. Хоть мне и пришло приглашение, я не был на встрече, так как был не в России. Но общался с руководителями клубов. Не сказал бы, что все клубы удовлетворены этой встречей, потому что не все получили ответы, и было спонтанно. Но надо продолжать такой формат.

Когда люди хотят встречаться и общаться — это двухсторонняя дорога. А когда эту встречу определили повестка, СМИ и ошибки, то кажется, что о такой встрече Мажича попросили руководители. Но самое главное, что она состоялась, дальше больше будем взаимодействовать. У нас есть договор, и мы финансируем судейство. Мы с большим уважением относимся к РФС, который много делает для судейства. Будем с ними консультироваться и с ними взаимодействовать.

Не хочу создавать напряжение. К сожалению, судейские ошибки есть. Даже народные ЭКС создаются», — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.