«Пари НН» — «Локомотив»: Босельи забил на 26-й минуте

В эти минуты проходит матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Пари Нижний Новгород» и московский «Локомотив». Игра идёт на стадионе «Нижний Новгород». В качестве главного арбитра встречи выступает Сергей Чебан из Москвы. Стартовый свисток судьи прозвучал в 19:00 мск. На момент написания новости счёт в матче — 1:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 20-й минуте открыл счёт нападающий «Локомотива» Дмитрий Воробьёв, отметившись голом после прохода полузащитника Артёма Карпукаса. На 26-й минуте отличился полузащитник «Пари Нижний Новгород» Хуан Босельи.

«Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 18 очков за восемь матчей. «Пари Нижний Новгород» заработал семь очков и располагается на 12-й строчке. На первом месте находится санкт-петербургский «Зенит», у которого 23 очка за девять игр.