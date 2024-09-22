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Пари Нижний Новгород — Локомотив. Прямая трансляция
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19:00 Мск
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«Пари НН» — «Локомотив»: Босельи забил на 26-й минуте

«Пари НН» — «Локомотив»: Босельи забил на 26-й минуте
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В эти минуты проходит матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Пари Нижний Новгород» и московский «Локомотив». Игра идёт на стадионе «Нижний Новгород». В качестве главного арбитра встречи выступает Сергей Чебан из Москвы. Стартовый свисток судьи прозвучал в 19:00 мск. На момент написания новости счёт в матче — 1:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига . 9-й тур
22 сентября 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Перерыв
1 : 1
Локомотив М
Москва
0:1 Воробьёв – 20'     1:1 Босельи – 26'    

На 20-й минуте открыл счёт нападающий «Локомотива» Дмитрий Воробьёв, отметившись голом после прохода полузащитника Артёма Карпукаса. На 26-й минуте отличился полузащитник «Пари Нижний Новгород» Хуан Босельи.

«Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 18 очков за восемь матчей. «Пари Нижний Новгород» заработал семь очков и располагается на 12-й строчке. На первом месте находится санкт-петербургский «Зенит», у которого 23 очка за девять игр.

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