Александр Алаев высказался об участии сотрудников РПЛ в ЭСК РФС

Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев высказался по поводу участия сотрудников РПЛ в Экспертно-судейской комиссии РФС.

«Так было ранее. Ваш покорный слуга присутствовал в ЭСК и других разных конфигурациях. Был секретарём и президентом ФНЛ до Ашота Рафаэловича. Тогда люди собирались, и я мог прийти посмотреть, как это работает, и высказать своё мнение. Это обсуждалось, но официально мы это не предлагали. Нам сказали, что есть господин Мажич, который является главой департамента, но есть другие руководители РФС, который очень конструктивно настроены на диалог. Все вместе мы будем им предлагать, что поменять в работе ЭСК.

Мне странно, почему лига не может подать в ЭСК. Некоторые клубы на эмоциях не хотят подать, а мы видим ошибки. Мы настроены выстраивать конструктивные отношения с РФС. Мне сказали мои коллеги, что на этой встрече обсуждалось добавление сотрудников РПЛ в ЭСК. Но мы обязательно отправим официальный запрос по этому, потому что считаем это правильным. Представитель лиги был участником ЭСК без права голоса и имел возможность ознакомиться с материалами и аргументами членов ЭСК и иметь возможность понимать, как работает структура. Надеюсь, это предложение будет поддержано», — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.