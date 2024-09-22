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Игрок «Спартака» Зобнин: если Абаскаль напишет, увидимся как друзья

Игрок «Спартака» Зобнин: если Абаскаль напишет, увидимся как друзья
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Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин отреагировал на новость о том, что бывший главный тренер команды Гильермо Абаскаль вернулся в Москву.

«Абаскаль не предлагал с нами встретиться. Если напишет — увидимся как друзья. В футболе бывает всё: как проигрыш в меньшинстве, так и увольнение после шестого тура из «Гранады». У нас он продержался два года? Мы — топ», — передаёт слова Зобнина корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Ранее стало известно, что бывший главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль посетил матч красно-белых с московским «Динамо» в рамках 9-го тура Российской Премьер-Лиги.

Напомним, 35-летний специалист возглавлял красно-белых с июня 2022 по апрель 2024 года. За этот период под его руководством московский клуб провёл 74 матча во всех турнирах, в которых 36 раз одержал победу, 15 раз сыграл вничью и 23 раза потерпел поражение.

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