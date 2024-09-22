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Личка: судьям бывает невероятно тяжело судить. Но сегодня они меня разозлили

Личка: судьям бывает невероятно тяжело судить. Но сегодня они меня разозлили
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Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка прокомментировал судейство в матче 9-го тура РПЛ со «Спартаком» (2:2). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым.

МИР Российская Премьер-лига . 9-й тур
22 сентября 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 2
Динамо М
Москва
0:1 Тюкавин – 3'     1:1 Угальде – 7'     2:1 Барко – 23'     2:2 Тюкавин – 90+5'    
Удаления: нет / Маухуб – 74'

«Мне кажется, что VAR иногда мешает судьям. И еще не понимаю, когда судьи не помогают друг другу. Они тоже должны были командой. Не могу сказать, что в России слабое судейство, я его никогда не комментирую — вы знаете. Им тоже бывает тяжело судить, в Турции, например, судьям невероятно тяжело. Так что у меня нет расстройств. Но сегодня меня разозлили! (Смеется)», — передаёт слова Лички корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

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