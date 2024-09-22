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Глава РПЛ Алаев рассказал о переговорах по продаже телеправ в Китай

Глава РПЛ Алаев рассказал о переговорах по продаже телеправ в Китай
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Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев рассказал о ходе переговоров по продаже телеправ на трансляции матчей РПЛ в Китай, отметив, что процесс продолжается, но конкретных результатов пока нет.

«Что касается переговоров телеправ от Китая, то переговоры любят тишину. Мы ведём переговоры, и они завершатся успешно, но пока всё в процессе. Ведётся много переговоров, но пока нет конкретики», — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Ранее, Алаев рассказал об интересе к показу чемпионата России в Китае. А также о переговорах с китайскими компаниями на показ турнира в стране.

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