Глава РПЛ Алаев рассказал о переговорах по продаже телеправ в Китай

Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев рассказал о ходе переговоров по продаже телеправ на трансляции матчей РПЛ в Китай, отметив, что процесс продолжается, но конкретных результатов пока нет.

«Что касается переговоров телеправ от Китая, то переговоры любят тишину. Мы ведём переговоры, и они завершатся успешно, но пока всё в процессе. Ведётся много переговоров, но пока нет конкретики», — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Ранее, Алаев рассказал об интересе к показу чемпионата России в Китае. А также о переговорах с китайскими компаниями на показ турнира в стране.