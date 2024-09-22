Александр Алаев: Дзюба и Джикия покажут свой класс в РПЛ — рад, что они с нами

Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев высказался о нападающем Артёме Дзюбе и о защитнике Георгии Джикии.

«Конечно, для РПЛ плюс, что Дзюба и Джикия нашли себе команды. Оба футболиста – легенды, знаковые фигуры и звёзды лиги. Хорошо, что они остались в РПЛ, ведь они привлекают внимание болельщиков и СМИ. Я уверен, что они покажут свой класс на поле. Очень надеюсь, что Артём побьёт все рекорды — он заслужил. А у Георгия многое впереди, ему есть, что доказывать. Очень хорошо отношусь к ним обоим и рад, что они с нами», — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.