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Глава РПЛ Алаев: мне бы хотелось, чтобы Дмитрий Андреев вернулся к работе как можно скорее

Глава РПЛ Алаев: мне бы хотелось, чтобы Дмитрий Андреев вернулся к работе как можно скорее
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Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев прокомментировал отстранение спортивного директора «Оренбурга Дмитрия Андреева. Комитет по этике отстранил от любой связанной с футболом деятельности Андреева на три года, два из которых условны.

«По Андрееву принято жёсткое решение. Вы меня спрашиваете, справедливо или нет, но я же не судья. Когда люди выносят решения, они смотрят на нормы, аналогичную практику. Я это решение воспринимаю как простой болельщик — суровое наказание. Я знаю, что подали апелляцию, её будут рассматривать. Знаю, что человек извинился. Опять же, высказывание крайне некорректное, за это надо наказывать. Но главное, что Андреев — хороший специалист, делает хорошую работу. Мне бы хотелось, чтобы он как можно быстрее вернулся и не потерял возможность вообще работать» — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

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