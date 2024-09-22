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Алаев сообщил, что РПЛ ведёт переговоры с потенциальными партнёрами

Алаев сообщил, что РПЛ ведёт переговоры с потенциальными партнёрами
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Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев сообщил, что РПЛ ведёт переговоры с потенциальными партнёрами.

«Конечно, ведётся работа по партнёрам для РПЛ. Мы благодарны компании «Балтика» за сотрудничество. Мы не только ведём переговоры с потенциальными партнёрами, но готовимся к следующему циклу», — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Напомним, Александру Алаеву на данный момент времени 44 года. С 2019 года он занимает пост генерального секретаря РФС. В феврале 2021 года он был избран на пост главы ФНЛ. В 2022 году Алаев стал президентом Российской Премьер-Лиги.

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