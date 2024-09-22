Алаев: сейчас мы живём в таких обстоятельствах, когда приходится летать во Вьетнам

Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев прокомментировал поездку сборной России во Вьетнам.

«Непростая поездка во Вьетнам. Никто не мог предвидеть, что будет тайфун, второй матч не состоится. Сейчас это воспринимается так, что прилетели, только одну игру провели, поле не очень хорошее. Но я хочу коллег поддерживать, кто занимается организацией, я застал изоляцию в качестве генерального секретаря. Поверьте, крайне тяжело найти соперника. Мы живём в таких обстоятельствах, когда нам приходится летать во Вьетнам. Хочу пожелать, чтобы на следующую паузу получилось найти достойных соперников. Моя точка зрения — национальная команда должна жить, собираться и играть», — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Напомним, 7 сентября товарищеский матч российской сборной с Таиландом был отменён из-за тяжёлых климатических условий. До этого, 5 сентября, национальная команда России встретилась в товарищеской игре с Вьетнамом, одержав победу со счётом 3:0. Помимо матча с Вьетнамом, в 2024 году Россия провела две товарищеские встречи: с Сербией (4:0) и с Беларусью (4:0).