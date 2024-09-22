«Надеемся очень приятно удивить». Александр Алаев — о Зимнем Кубке РПЛ

Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев рассказал о Зимнем Кубке РПЛ.

«Надеемся вас очень приятно удивить. Зимний Кубок получил очень хороший отклик от команд, они очень стремятся туда. В самое ближайшее время хотим пораньше объявить состав и расписание. Это будет в начале октября. Пока — тайна по поводу иностранных команд», — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

В прошлый раз Зимний кубок РПЛ прошёл с 2 по 14 февраля 2024 года в городе Абу-Даби в Объединённых Арабских Эмиратах. Впервые в своей истории турнир носил международный статус. Кубок выиграл московский «Спартак».