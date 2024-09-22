Александр Алаев назвал хорошей новостью переход Соболева из «Спартака» в «Зенит»

Глава РПЛ Александр Алаев высказался о переходе нападающего Александра Соболева в «Зенит».

«Что касается перехода Соболева в «Зенит», то я говорил уже об этом, когда его отстранили. Самое главное для футболиста — это выходить на поле, тем более Соболев — звезда лиги, игрок сборной России и яркий футболист во всех отношениях. Для меня хорошая новость, что он получил шанс выходить на поле. Поздравляю с этим. Прекрасно, что клубам удалось решить все дела и произвести трансфер. Думаю, в этом трансфере все довольны.

Но все понимают, что его отношения с болельщиками будут сложными. В любом случае переход из одного топ-клуба в другой в хорошей лиге всегда сопровождается определённой реакцией болельщиков. Александр выбрал этот путь, желаю ему преодолеть его. Он заслуживает быть ведущим игроком, быть на важных ролях и футболистом сборной России. Это прекрасно, что наконец-то он имеет возможность заниматься своей профессией», — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.