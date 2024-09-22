Тюкавин: думал, «Спартак» побежит атаковать, а они сели — я удивлён
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Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин поделился своими впечатлениями от матча 9-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком», завершившегося вничью со счётом 2:2.
МИР Российская Премьер-лига . 9-й тур
22 сентября 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 2
Динамо М
Москва
0:1 Тюкавин – 3' 1:1 Угальде – 7' 2:1 Барко – 23' 2:2 Тюкавин – 90+5'
Удаления: нет / Маухуб – 74'
— Хороший тяжёлый матч, а также у нас произошло удаление. Так что результат нормальный. «Спартак» сел к своим воротам, поэтому мы начали давить. Я удивлён. Думал, они побегут атаковать, а они сели. Странно.
— Вас так испугались?
— Вас скорее, — передаёт слова Тюкавина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 16 очков за девять матчей. «Динамо» заработало 17 очков и располагается на четвёртой строчке.
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