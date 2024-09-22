Константин Тюкавин оценил игру новичка «Динамо» Маухуба

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин высказался об игре новичка клуба Эль-Мехди Маухубе в матче 9-го тура РПЛ со «Спартаком» (2:2).

— Надо было давать Маухубу вторую жёлтую?

— Не я принимаю решение. Судья удалил, значит, принял такое решение.

— Как тебе Маухуб?

— Отлично.

— Ты понял это по трём минутам матча?

— По пяти, — передаёт слова Тюкавина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

«Динамо» объявило о переходе 21-летнего форварда Эль-Мехди Маухуба, который ранее выступал за марокканскую «Раджу» с января 2024 года. Контракт с футболистом рассчитан до лета 2029 года. В минувшем сезоне нападающий провёл за клуб 24 матча во всех турнирах, в которых отметился девятью голами и одной результативной передачей. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 600 тыс. В составе бело-голубых игрок дебютировал в матче Фонбет Кубка России с «Крыльями Советов» (5:1).