Полузащитник «Спартака» Зобнин объяснил, с чем связана его замена в матче с «Динамо»

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин объяснил, с чем связана его замена в матче 9-го тура РПЛ с «Динамо» (2:2).

«Надо у Станковича спросить, с чем связана моя замена. Думаю, просто подустал. С «Крыльями» сыграл тайм, до этого была пауза из-за удаления. Потихоньку набираю форму, сейчас сыграл уже 60 минут, в следующем — побольше, наверное», — передаёт слова Зобнина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Сегодня состоялся матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московские «Спартак» и «Динамо». Игра проводилась на стадионе «Лукойл Арена». В качестве главного арбитра выступил Сергей Иванов. Стартовый свисток судьи прозвучал в 16:30 мск. Встреча закончилась со счётом 2:2.