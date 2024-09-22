Роман Зобнин: Денисов не играл бы в «Спартаке», если бы его уровень был низким

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин отреагировал на слова форварда «Динамо» Константина Тюкавина про его одноклубника.

— Тюкавин сказал, что у Денисова низкий уровень игры в обороне.

— Это его мнение. Я считаю по-другому. Денисов не играл бы в «Спартаке», если бы его уровень был низким. За исключением момента с голом, во втором тайме он сыграл хорошо. Не проваливался, играл уверенно. Спросите у Тюкавина, зачем он это говорит. Пусть следит за своими футболистами, зачем говорить про чужих? Тем более оба русские футболисты, встретятся в сборной. Зачем провоцировать? — передаёт слова Зобнина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.