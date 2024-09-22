Зобнин: какая разница, кто и сколько набрал очков, если «Спартак» проигрывает аутсайдерам

Полузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин поделился мнением о перспективах своей команды в текущем сезоне РПЛ.

«Будем оценивать результат после 30-го тура. Почему все про Санкт-Петербург говорят? У нас свои задачи, мы должны следить за собой. Какая разница, кто и сколько набрал очков, если мы будем упускать моменты, такие шансы, проигрывать аутсайдерам?» — передаёт слова Зобнина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 16 очков за девять матчей. Турнирную таблицу возглавляет санкт-петербургский «Зенит», который набрал 23 очка.