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«Боруссия» Д разгромно проиграла «Штутгарту» со счётом 1:5 в матче Бундеслиги

Завершился матч 4-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались «Штутгарт» и дортмундская «Боруссия». Игра проходила на стадионе «Штутгарт Арена» в Штутгарте (Германиия). В качестве главного арбитра встречи выступил Флориан Бадштюбнер. «Штутгарт» разгромил соперника со счётом 5:1.

На четвёртой минуте забил игрок «Штутгарта» Дениз Ундав, которому ассистировал Максимилиан Миттельштедт. На 21-й минуте отличился нападающий «Штутгарта» Эрмедин Демирович также с передачи Миттельштедта. На 62-й минуте матча довёл счёт до разгромного полузащитник «Штутгарта» Энцо Мийо.

На 75-й минуте забил нападающий «Боруссии» Серу Гирасси с передачи Джейми Байно-Гиттенса. На 80-й мнуте отличился нападающий «Штутгарта» Эль Билал Туре. На 90-й минуте установил окончательный счёт в матче Ундав — 5:1.

После этой победы «Штутгарт» занимает шестое место с семью очками. «Боруссия» с таким же количеством очков идёт восьмой.