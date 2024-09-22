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«Арсенал» упустил победу над «Манчестер Сити» в матче 5-го тура АПЛ

«Арсенал» упустил победу над «Манчестер Сити» в матче 5-го тура АПЛ
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Завершился матч 5-го тура английской Премьер-Лиги между командами «Манчестер Сити» и «Арсенал». Игра проходила на стадионе «Этихад (Сити оф Манчестер)» в Манчестере. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Майклом Оливером. Матч закончился ничейным результатом. Итоговый счёт — 2:2.

Англия — Премьер-лига . 5-й тур
22 сентября 2024, воскресенье. 18:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
2 : 2
Арсенал
Лондон
1:0 Холанд – 9'     1:1 Калафьори – 22'     1:2 Магальянс – 45+1'     2:2 Стоунз – 90+8'    
Удаления: нет / Троссард – 45+8'

На девятой минуте счёт в матче открыл нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд. На 22-й минуте счёт сравнял защитник «Арсенала» Риккардо Калафьори. На 45+1-й минуте гол забил защитник гостей Габриэл Магальянс. На 90+8-й минуте забил Джон Стоунс и установил окончательный счёт во встрече — 2:2.

После 5-го тура английской Премьер-Лиги «Манчестер Сити» находится на первой строчке турнирной таблицы, набрав 13 очков. «Арсенал» располагается на четвёртом месте с 11 очками.

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