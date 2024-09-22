«Арсенал» упустил победу над «Манчестер Сити» в матче 5-го тура АПЛ

Завершился матч 5-го тура английской Премьер-Лиги между командами «Манчестер Сити» и «Арсенал». Игра проходила на стадионе «Этихад (Сити оф Манчестер)» в Манчестере. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Майклом Оливером. Матч закончился ничейным результатом. Итоговый счёт — 2:2.
На девятой минуте счёт в матче открыл нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд. На 22-й минуте счёт сравнял защитник «Арсенала» Риккардо Калафьори. На 45+1-й минуте гол забил защитник гостей Габриэл Магальянс. На 90+8-й минуте забил Джон Стоунс и установил окончательный счёт во встрече — 2:2.
После 5-го тура английской Премьер-Лиги «Манчестер Сити» находится на первой строчке турнирной таблицы, набрав 13 очков. «Арсенал» располагается на четвёртом месте с 11 очками.
- 22 сентября 2024
-
21:12
-
21:06
-
21:04
-
20:56
-
20:55
-
20:55
-
20:47
-
20:40
-
20:40
-
20:39
-
20:36
-
20:29
-
20:27
-
20:09
-
20:05
-
20:02
-
19:57
-
19:55
-
19:48
-
19:47
-
19:46
-
19:41
-
19:40
-
19:37
-
19:36
-
19:36
-
19:34
-
19:33
-
19:31
-
19:28
-
19:27
-
19:27
-
19:25
-
19:23
-
19:21