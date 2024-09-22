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Кечинов: «Химки» — не очень популярная команда, в Москве ходят на матчи других клубов

Кечинов: «Химки» — не очень популярная команда, в Москве ходят на матчи других клубов
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Бывший игрок московского «Спартака» и футбольный эксперт Валерий Кечинов высказался о малом количестве зрителей на домашних матчах подмосковных «Химок» в чемпионате России по футболу.

«В основном в Москве ходят на «Спартак», «Динамо», ЦСКА и «Локомотив», а «Химки» — не очень популярная команда. Но не думаю, что людям в Химках есть чем заниматься и там есть какие-то большие мероприятия, кроме футбола. А тут матч, и хорошая погода для сентября, и светит солнце. Непонятно, почему не прийти на стадион? Вот так у нас любят футбол», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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