19-летний Батраков догнал Глушенкова в списке бомбардиров текущего сезона РПЛ

19-летний полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков забил два мяча в матче 9-го тура РПЛ с «Пари НН» и догнал нападающего «Зенита» Максима Глушенкова в списке лучших бомбардиров этого сезона РПЛ. На момент написания новости счёт в матче — 3:1 в пользу «Локомотива».

В нынешнем сезоне Алексей Батраков принял участие в 12 встречах во всех турнирах, в которых он отметился семью голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.