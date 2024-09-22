«Пари НН» — «Локомотив»: Батраков оформил дубль
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В эти минуты проходит матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Пари Нижний Новгород» и московский «Локомотив». Игра идёт на стадионе «Нижний Новгород». В качестве главного арбитра встречи выступает Сергей Чебан из Москвы. Стартовый свисток судьи прозвучал в 19:00 мск. На момент написания новости счёт в матче — 1:3. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
МИР Российская Премьер-лига . 9-й тур
22 сентября 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
1 : 3
Локомотив М
Москва
0:1 Воробьёв – 20' 1:1 Босельи – 26' 1:2 Батраков – 65' 1:3 Батраков – 74'
На 20-й минуте открыл счёт нападающий «Локомотива» Дмитрий Воробьёв, отметившись голом после прохода полузащитника Артёма Карпукаса. На 26-й минуте отличился полузащитник «Пари Нижний Новгород» Хуан Босельи. На 65-й минуте ударом из-за пределов штрафной забил полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков. На 74-й минуте Батраков оформил дубль.
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