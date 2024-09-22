«Пари НН» — «Локомотив»: Батраков оформил дубль

В эти минуты проходит матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Пари Нижний Новгород» и московский «Локомотив». Игра идёт на стадионе «Нижний Новгород». В качестве главного арбитра встречи выступает Сергей Чебан из Москвы. Стартовый свисток судьи прозвучал в 19:00 мск. На момент написания новости счёт в матче — 1:3. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 20-й минуте открыл счёт нападающий «Локомотива» Дмитрий Воробьёв, отметившись голом после прохода полузащитника Артёма Карпукаса. На 26-й минуте отличился полузащитник «Пари Нижний Новгород» Хуан Босельи. На 65-й минуте ударом из-за пределов штрафной забил полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков. На 74-й минуте Батраков оформил дубль.