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Карпин — о судьях РПЛ: они на чёрное говорят белое, а на белое — чёрное

Карпин — о судьях РПЛ: они на чёрное говорят белое, а на белое — чёрное
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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин назвал справедливым результат матча с махачкалинским «Динамо» (0:0) в рамках 9-го тура Российской Премьер-Лиги.

МИР Российская Премьер-лига . 9-й тур
22 сентября 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
0 : 0
Динамо Мх
Махачкала

— Насколько счёт 0:0 справедлив по такой игре?
— Если судить по моментам, которые были у обеих команд, то, наверное, да — справедлив.

— Что понравилось в игре «Ростова», а что нет?
— Понравилось, как играли в обороне. Игра в атаке не понравилась, всё было слишком медленно и без продвижения вперёд.

— О чём общались с Карасёвым после матча?
— Понятно, что не про погоду разговаривали. То, что он разъяснял, то останется у меня. Какой толк от этого? Они всё время что‑то разъясняют, а суть не меняется. Они на чёрное говорят белое, а на белое — чёрное. Смысл про это говорить? И это делают все судьи. Зачем про это говорить? — сказал Карпин в эфире «Матч ТВ».

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