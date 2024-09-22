Карпин — о судьях РПЛ: они на чёрное говорят белое, а на белое — чёрное

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин назвал справедливым результат матча с махачкалинским «Динамо» (0:0) в рамках 9-го тура Российской Премьер-Лиги.

— Насколько счёт 0:0 справедлив по такой игре?

— Если судить по моментам, которые были у обеих команд, то, наверное, да — справедлив.

— Что понравилось в игре «Ростова», а что нет?

— Понравилось, как играли в обороне. Игра в атаке не понравилась, всё было слишком медленно и без продвижения вперёд.

— О чём общались с Карасёвым после матча?

— Понятно, что не про погоду разговаривали. То, что он разъяснял, то останется у меня. Какой толк от этого? Они всё время что‑то разъясняют, а суть не меняется. Они на чёрное говорят белое, а на белое — чёрное. Смысл про это говорить? И это делают все судьи. Зачем про это говорить? — сказал Карпин в эфире «Матч ТВ».