Лунёв влетел в Майсторовича, Максименко хватался за голову, Бабичу оказывали помощь. Фото

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22 сентября в Москве состоялся матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Спартак» и «Динамо». Игра проходила на «Лукойл Арене» и завершилась со счётом 2:2.

В составе красно-белых забили Манфред Угальде и Эсекьель Барко. У бело-голубых дубль в свой актив записал Константин Тюкавин. Нападающий «Динамо» Эль-Мехди Маухуб получил две красные карточки за три минуты (72-я и 75-я) и был удалён с поля.

Лучшие фото с матча «Спартак» — «Динамо» — в фоторепортаже специальных фотокорреспондентов «Чемпионата» Дмитрия Голубовича и Александра Сафонова.

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 16 очков за девять матчей. «Динамо» заработало 17 очков и располагается на четвёртой строчке.