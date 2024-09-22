Дубль Батракова помог «Локомотиву» обыграть «Пари НН» в матче 9-го тура РПЛ

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Завершился матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Пари Нижний Новгород» и московский «Локомотив». Игра прошла на стадионе «Нижний Новгород». В качестве главного арбитра встречи выступил Сергей Чебан из Москвы. Стартовый свисток судьи прозвучал в 19:00 мск. «Локомотив» обыграл соперника со счётом 3:1.

На 20-й минуте открыл счёт нападающий «Локомотива» Дмитрий Воробьёв, отметившись голом после прохода полузащитника Артёма Карпукаса. На 26-й минуте отличился полузащитник «Пари Нижний Новгород» Хуан Босельи. На 65-й минуте ударом из-за пределов штрафной забил полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков. На 73-й минуте Батраков оформил дубль.

После этой победы «Локомотив» набрал 21 очко и занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. «Пари НН» идёт 12-м с семью очками.