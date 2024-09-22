Сегодня, 22 сентября, в 5-м туре английской Премьер-лиги сезона-2024/2025 прошли два заключительных матча. Представляем вашему вниманию результаты встреч, которые состоялись в указанный день.

Результаты матчей АПЛ 22 сентября:

«Брайтон энд Хоув Альбион» — «Ноттингем Форест» — 2:2;

«Манчестер Сити» — «Арсенал» Лондон – 2:2.

Турнирную таблицу АПЛ сезона-2024/2025 возглавляет «Манчестер Сити», который набрал 13 очков. На второй строчке располагается «Ливерпуль», заработавший 12 очков. Замыкает тройку лидеров «Астон Вилла», набравшая также 12 очков. В зоне вылета находятся «Эвертон», «Вулверхэмптон» и «Саутгемптон». Три команды набрали по одному очку.