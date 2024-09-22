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«Интер» — «Милан»: стартовые составы команд на матч Серии А

«Интер» — «Милан»: стартовые составы команд на матч Серии А
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Сегодня, 22 сентября, состоится матч 5-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Интер» и «Милан». Команды будут играть на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане (Италия). Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Маурицио Мариани (Рим). Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Италия — Серия А . 5-й тур
22 сентября 2024, воскресенье. 21:45 МСК
Интер М
Милан
Не начался
Милан
Милан
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стали известны стартовые составы команд:

«Интер»: Зоммер, Павар, Ачерби, Бастони, Димарко, Думфрис, Барелла, Чалханоглу, Мхитарян, Тюрам, Мартинес.

«Милан»: Меньян, Томори, Т. Эрнандес, Габбиа, Роял, Фофана, Рейндерс, Пулишич, Леау, Мората, Абрахам.

На данный момент «Интер» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Италии. Подопечные Симоне Индзаги набрали восемь очков в первых четырёх турах. «Милан» имеет в своём активе пять очков и находится на 10-м месте.

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