«Интер» — «Милан»: стартовые составы команд на матч Серии А

Сегодня, 22 сентября, состоится матч 5-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Интер» и «Милан». Команды будут играть на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане (Италия). Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Маурицио Мариани (Рим). Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стали известны стартовые составы команд:

«Интер»: Зоммер, Павар, Ачерби, Бастони, Димарко, Думфрис, Барелла, Чалханоглу, Мхитарян, Тюрам, Мартинес.

«Милан»: Меньян, Томори, Т. Эрнандес, Габбиа, Роял, Фофана, Рейндерс, Пулишич, Леау, Мората, Абрахам.

На данный момент «Интер» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Италии. Подопечные Симоне Индзаги набрали восемь очков в первых четырёх турах. «Милан» имеет в своём активе пять очков и находится на 10-м месте.